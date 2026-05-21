Flotilla, Tajani: “Gli atti compiuti dalla polizia vanno ascritti a Ben Gvir"

“Ben-Gvir essendo il ministro della Sicurezza è anche responsabile della polizia, quindi gli atti compiuti dalla polizia vanno ascritti direttamente a lui”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della Festa del Lavoro a Roma. “Per quanto riguarda la vicenda di ieri tutti si sono dissociati, c’è stato uno scontro nel governo, una polemica molto dura tra il ministro degli Esteri e Ben Gvir. Il responsabile principale è il ministro della Sicurezza nazionale, è lui che ha costretto a mettersi in ginocchio, piegati, i cittadini italiani e gli altri rappresentanti della flotilla” ha concluso Tajani.