Flotilla, Carotenuto al rientro da Israele: “Ci picchiavano, su alcuni attivisti abusi sessuali”

“C’era una panic room nella quale venivamo introdotti. Ci davano le scarpe in mano così non potevamo neanche difenderci e c’erano tre energumeni che dicendo ‘Welcome to Israel’ ci picchiavano selvaggiamente”. È il racconto del deputato del M5s Dario Carotenuto al suo arrivo all’aeroporto di Fiumicino. Il parlamentare ha partecipato alla spedizione della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza e abbordata dalla marina israeliana. Gli attivisti sono poi stati trasportati in Israele. “Io ho preso un pugno in un occhio, dei calci, mi hanno strappato una catenina e ammanettato – ha aggiunto – ma a me è andata bene, ne sono uscito in piedi. A uno lo hanno portato in infermeria con lesioni interne, altre persone erano bendate”. “La sorella della Presidente irlandese coordinava un po’ il pronto soccorso e hanno curato persone messe malissimo – ha raccontato ancora – anche persone con fratture, alcuni con abusi sessuali. C’erano anche ragazze e anziani che sono stati torturati”.