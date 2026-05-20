Perù, terremoto di magnitudo 5.8: le immagini delle telecamere stradali

Paura in Perù, dove un terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito la regione di Ica provocando almeno 27 feriti e danni a diversi edifici. Secondo le autorità non si registrano vittime, ma il sisma ha causato momenti di forte panico tra la popolazione, con molte persone scese in strada per cercare riparo negli spazi aperti. Tra le strutture danneggiate anche l’Università San Luis Gonzaga, visitata dal ministro della Difesa Amadeo Flores durante un sopralluogo nelle aree colpite. Le immagini diffuse dalla televisione di Stato e dal ministero della Difesa mostrano crepe negli edifici e scene di fuga dopo la scossa. Segnalate anche alcune frane nella zona di Huancavelica.

Secondo lo United States Geological Survey, il terremoto si è verificato alle 12:57 ora locale con epicentro vicino alla città di Pampa de Tate, nella regione di Ica, a una profondità di oltre 60 chilometri. Il Perù è uno dei Paesi più esposti all’attività sismica perché situato lungo la cosiddetta “Cintura di fuoco” del Pacifico.