Lituania, scatta allerta drone: le immagini delle persone nei rifugi

Allerta drone in Lituania al confine con la Bielorussia. L’annuncio di emergenza ha esortato i residenti della regione di Vilnius, la capitale, a “recarsi immediatamente in un rifugio o luogo sicuro”. A segnalare il possibile avvistamento del velivolo è stato l’esercito lituano: “Vi informiamo che il motivo dell’allerta alla popolazione è un segnale radar con caratteristiche tipiche di un velivolo senza pilota. È stata attivata la missione di pattugliamento aereo della Nato”, hanno annunciato le Forze Armate lituane in un comunicato stampa. È stato inoltre comunicato che lo spazio aereo sopra l’aeroporto di Vilnius era stato temporaneamente chiuso. L’allerta di attacco aereo è stata poi revocata per l’intero territorio lituano.