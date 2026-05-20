Eurovision 2026, festa a Sofia per Dara e per il primo storico trionfo del Paese

Bandiere, musica e migliaia di fan in festa nel cuore di Sofia per celebrare la storica vittoria di Dara all’Eurovision Song Contest. La cantante bulgara, vincitrice della settantesima edizione del concorso andata in scena a Vienna, è stata accolta da una folla entusiasta in piazza Knyaz Alexander I. Dopo aver eseguito dal vivo “Bangaranga”, il brano che ha conquistato pubblico e giurie europee, alla ventisettenne è stata consegnata simbolicamente la chiave della capitale bulgara. Per la Bulgaria si tratta del primo successo nella storia dell’Eurovision.