Eurovision, la Bulgaria festeggia la sua prima storica vittoria

I bulgari hanno celebrato e applaudito la loro prima vittoria in assoluto al 70esimo Eurovision Song Contest con la canzone di Dara “Bangaranga“. Dara ha trionfato su 24 concorrenti durante la finale di sabato a Vienna, con il ritmo contagioso della canzone e la routine di danza coreografata che hanno conquistato sia gli spettatori che le giurie nazionali. Il concorrente israeliano Noam Bettan ha concluso al secondo posto dopo una gara oscurata dalle proteste contro la partecipazione del Paese. Per l’Italia, Sal Da Vinci con ‘Per sempre sì’ si è piazzato quinto.