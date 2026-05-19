Modena, Salvini: "Su revoca cittadinanza avanti fino in fondo"

Matteo Salvini torna sui fatti di Modena di sabato scorso, dove il 31enne Salim El Koudri ha investito la folla con la sua auto. “Revocare la cittadinanza e il permesso di soggiorno a chi commette gravi reati, a chi uccide, a chi stupra, a chi delinque”, è netto il vicepremier e leader della Lega. “È un ragionamento su cui vogliamo andare fino in fondo, anche per rispetto dei tantissimi stranieri regolarmente presenti in Italia che non ammazzano, non stuprano, non spacciano e non delinquono”.