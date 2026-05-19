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martedì 19 maggio 2026

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Modena, Salvini: "Su revoca cittadinanza avanti fino in fondo"

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Matteo Salvini torna sui fatti di Modena di sabato scorso, dove il 31enne Salim El Koudri ha investito la folla con la sua auto. “Revocare la cittadinanza e il permesso di soggiorno a chi commette gravi reati, a chi uccide, a chi stupra, a chi delinque”, è netto il vicepremier e leader della Lega. “È un ragionamento su cui vogliamo andare fino in fondo, anche per rispetto dei tantissimi stranieri regolarmente presenti in Italia che non ammazzano, non stuprano, non spacciano e non delinquono”.