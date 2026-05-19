Billie Jean King si laurea a 82 anni e festeggia a colpi di dritto: "Sì, baby!"

Sessantacinque anni dopo essersi iscritta all’università, Billie Jean King ha finalmente conseguito la laurea. La leggenda del tennis, oggi 82enne, ha ottenuto il titolo in Storia alla Cal State di Los Angeles, sfilando sul palco insieme ai circa seimila studenti della classe 2026. King aveva iniziato gli studi nel 1961, ma aveva poi lasciato l’università per inseguire la carriera che l’avrebbe resa una delle icone assolute del tennis mondiale. Nonostante i trionfi conquistati in campo, ha raccontato di avere sempre sentito il peso di quel percorso rimasto incompiuto. Durante la cerimonia la campionessa, prima della sua famiglia a laurearsi, ha festeggiato con ironia e commozione: “È un onore essere qui come membro della vostra classe di laureati. Sì, baby… solo 61 anni!”, ha scherzato dal palco tra gli applausi del pubblico.