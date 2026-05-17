Ucraina, raid di Kiev sulla Russia: almeno 4 i morti

Secondo le autorità locali, almeno quattro persone, di cui tre nei pressi di Mosca, hanno perso la vita in uno dei più grandi attacchi notturni sferrati dall’Ucraina contro la Russia dall’inizio della guerra. Una donna è rimasta uccisa dopo che un drone ha colpito la sua abitazione a Khimki, una città a nord-ovest di Mosca, mentre due uomini sono morti nel villaggio di Pogorelki, 10 km a nord della capitale, secondo quanto riferito dal governatore locale Andrei Vorobyev. Vorobyev ha dichiarato sui social media che i droni ucraini hanno anche danneggiato “infrastrutture” non specificate e diversi grattacieli. A Mosca, almeno 12 persone sono rimaste ferite nell’attacco notturno, per lo più nei pressi dell’ingresso della raffineria di petrolio della città, ha riferito il sindaco Sergei Sobyanin. Sobyanin ha riferito che la “tecnologia” della raffineria non ha subito danni. Le difese russe hanno abbattuto 81 droni diretti a Mosca durante la notte, ha riferito l’agenzia statale Tass citando Sobyanin. Si è trattato di uno dei più grandi attacchi alla capitale russa da quando Mosca ha lanciato la sua operazione militare in Ucraina il 24 febbraio 2022. Le difese aeree russe hanno distrutto 556 droni sopra la Russia durante la notte, ha dichiarato domenica mattina il ministero della difesa del Paese.

Poco dopo mezzogiorno, ora locale, è stato riferito che nelle 24 ore precedenti ne erano stati abbattuti o neutralizzati oltre 1.000. Il più grande aeroporto della Russia — lo Sheremetyevo di Mosca — ha dichiarato che detriti di droni sono caduti all’interno della sua area senza causare danni. La Russia ha attaccato l’Ucraina con 287 droni nella notte di domenica, 279 dei quali sono stati abbattuti o neutralizzati, secondo quanto riferito dall’aeronautica militare ucraina.

Secondo il servizio di emergenza statale ucraino, gli attacchi hanno ferito otto persone nella regione centrale ucraina di Dnipropetrovsk: tre nella capitale regionale Dnipro, quattro nella città natale del presidente Volodymyr Zelenskyy, Kryvyi Rih, e una nel distretto di Synelkove. In tutte e tre le località sono stati danneggiati edifici residenziali, ha riferito il servizio.