Roma, derby di mezzogiorno all’Olimpico tra misure di sicurezza e Internazionali di Tennis

Dopo giorni di polemiche sull’orario del derby di Roma fischio d’inizio a mezzogiorno allo Stadio Olimpico. Imponenti le misure di sicurezza per tenere a distanza, come accade per ogni stracittadina, i tifosi di Roma e Lazio. I giallorossi radunati attorno allo storico bar River accanto allo stadio e i laziali a Ponte Milvio. Particolare attenzione per questo match capitolino vista la coincidenza con la finale degli Internazionali di Tennis al Foro Italico lì accanto nel pomeriggio. Sovrapposizione che aveva portato la Prefettura a spostare Roma-Lazio a lunedì sera per poi fare un passo indietro su accordo con la Figc. In campo Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza a gestire la pubblica sicurezza. Una mattinata presidiata da camionette, idranti, agenti a cavallo, elicotteri e volanti distribuite nei varchi di accesso. Accesi alcuni fumogeni e lanciati alcuni petardi ma l’ingresso dei tifosi allo stadio si è svolto senza particolari disordini. Non si è reso necessario chiudere il traffico sul Lungotevere. Nel pomeriggio al termine della partita la bonifica di sicurezza della zona per l’arrivo del presidente Mattarella che tiferà per Sinner alla finale singolare maschile.