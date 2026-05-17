Hawaii, piccoli agricoltori in difficoltà dopo la peggiore inondazione degli ultimi 20 anni

Le violente inondazioni che hanno colpito la North Shore di Oahu, alle Hawaii, hanno devastato centinaia di piccole aziende agricole. Bok Kongphan e sua nipote Jeni Balanay hanno perso raccolti, alberi e attrezzature sommerse dal fango. Secondo le stime, i danni raggiungono i 50 milioni di dollari e coinvolgono quasi 2.000 aziende agricole. Molti agricoltori, spesso immigrati e senza assicurazione sui raccolti, rischiano di non riuscire a riprendersi. Kongphan, immigrato thailandese, cerca ora aiuti pubblici per ricostruire la sua attività, mentre Balanay ha raccontato il dolore di aver visto l’acqua distruggere in pochi minuti mesi di lavoro.