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domenica 17 maggio 2026

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Hawaii, piccoli agricoltori in difficoltà dopo la peggiore inondazione degli ultimi 20 anni

LaPresse
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Le violente inondazioni che hanno colpito la North Shore di Oahu, alle Hawaii, hanno devastato centinaia di piccole aziende agricole. Bok Kongphan e sua nipote Jeni Balanay hanno perso raccolti, alberi e attrezzature sommerse dal fango. Secondo le stime, i danni raggiungono i 50 milioni di dollari e coinvolgono quasi 2.000 aziende agricole. Molti agricoltori, spesso immigrati e senza assicurazione sui raccolti, rischiano di non riuscire a riprendersi. Kongphan, immigrato thailandese, cerca ora aiuti pubblici per ricostruire la sua attività, mentre Balanay ha raccontato il dolore di aver visto l’acqua distruggere in pochi minuti mesi di lavoro.