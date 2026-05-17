Giro d'Italia: dominio Vingegaard, danese vince a Corno alle Scale

Bis di Jonas Vingegaard, dopo il successo al Blockhaus. Il danese del Team Visma Lease a Bike ha vinto la nona tappa del Giro d’Italia, la Cervia-Corno alle Scale di 184 km, precedendo sul traguardo l’austriaco Felix Gall. Terzo posto per l’italiano David Piganzoli, gregario di Vingegaard. Ancora una volta in sofferenza Giulio Pellizzari, arrivato al traguardo staccato di 1’27”. La maglia rosa resta sulle spalle del portoghese Eulalio che conserva anche la maglia Bianca Conad, riservata al miglior giovane under 26 del Giro d’Italia. Lunedì si riposa, martedì la 10ma frazione con la crono da Viareggio a Massa.
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