Trump in Cina: “Grande successo e momento storico”

Donald Trump definisce un “grande successo” la sua visita di Stato in Cina e il vertice bilaterale con il leader di Pechino Xi Jinping. “È stato un viaggio fantastico. Abbiamo concluso ottimi affari. Abbiamo siglato accordi commerciali eccellenti e instaurato ottimi rapporti, ci sono molte novità in arrivo di cui sentirete parlare. Ma è stato davvero un successo straordinario. Credo che sia stato davvero un momento storico”, ha affermato il presidente statunitense al suo arrivo a Washington.