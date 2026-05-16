Modena, testimone: "Pedoni buttati giù come birilli a folle velocità"

“E’ difficile anche solo raccontare quello che è successo oggi in via Emilia Centro, a Modena. Mentre le persone passeggiavano tranquillamente tra i negozi, un giovane, pare di origine nord africana, a folle velocità ha invaso prima il marciapiede e poi la carreggiata, investendo uno dopo l’altro i cittadini che passeggiavano. Se lo sono trovati alle spalle, non sono riusciti a schivarlo. Come birilli ne ha buttati a terra almeno sette, tre persone sono gravissime. Una donna ha perso entrambe le gambe nello schianto. Un coraggiosissimo cittadino l’ha rincorso, dopo che facendolo uscire dalla macchina inizialmente per aiutarlo, questo ragazzo lo ha spinto a terra, lo ha rincorso con altri due cittadini, ha estratto un coltello ferendolo in modo non grave alla testa. Poco dopo il cordone di forze dell’ordine è riuscito a bloccarlo e portarlo via“. E’ questa la ricostruzione di quanto avvenuto oggi pomeriggio a Modena, fatta da una testimone che si trovava sul posto.