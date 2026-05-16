Libano, abitazioni distrutte nel sud del Paese dopo gli ultimi attacchi israeliani

Numerosi edifici sono stati danneggiati nel sud del Libano a seguito degli attacchi israeliani che hanno colpito la città di Tiro. Le riprese hanno mostrato edifici crollati e distruzione diffusa nella città, mentre i residenti controllavano le loro proprietà e i bulldozer lavoravano per rimuovere i detriti dalle strade. Ciò avviene mentre Israele lancia avvertimenti ai residenti di esplosioni in diverse città nel sud del paese, mentre sabato è stata segnalata una nuova ondata di sfollati. L’agenzia ha inoltre riferito di diversi scoppi nei villaggi meridionali dei distretti di Sidone, Nabatiyeh e Tiro. Venerdì, il ministero della Sanità libanese ha dichiarato che tre paramedici sono stati uccisi in un attacco israeliano vicino al villaggio di Harouf. Altri attacchi intorno alla città costiera di Tiro hanno ferito quasi 40 persone, distrutto un centro sanitario e danneggiato il vicino ospedale Hiram, ferendo sei operatori sanitari, ha detto il ministero. Israele e Libano hanno concordato di estendere il cessate il fuoco in scadenza tra Israele e Hezbollah per altri 45 giorni per consentire negoziati su un accordo di pace più ampio.