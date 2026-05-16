Iraq, il nuovo primo ministro assume le funzioni durante la cerimonia ufficiale a Baghdad

Il nuovo primo ministro iracheno Ali al-Zaidi ha prestato giuramento e ha assunto le sue funzioni durante la cerimonia ufficiale a Baghdad. Subito dopo al-Zaidi è stato ricevuto dall’ex primo ministro Mohammed Shia al Sudani presso il Palazzo del Governo, sulla riva del fiume Tigri, nella zona Verde della capitale. Il parlamento iracheno ha votato e approvato il programma del governo di al-Zaidi e parte del gabinetto. La maggior parte dei 23 membri del suo gabinetto erano nuovi arrivati ​​nel governo, ma il ministro degli Esteri Fuad Hussein ha mantenuto il suo incarico. La politica irachena è soggetta a lunghi periodi di stallo. Al-Zaidi, un uomo d’affari senza background politico, è emerso come candidato consensuale alla carica di primo ministro dopo settimane di dibattito interno tra i partiti membri del Quadro di coordinamento volto a selezionare un candidato di compromesso per guidare il prossimo governo. Ha ricevuto la benedizione dei funzionari sia negli Stati Uniti che in Iran. L’Iraq ha stretti legami con i due paesi rivali e da tempo svolge un delicato atto di equilibrio tra di loro. Il nuovo governo dovrà affrontare le ricadute politiche ed economiche della guerra USA-Israele contro l’Iran, che si è estesa all’Iraq mentre la chiusura dello Stretto di Hormuz ha interrotto le esportazioni di petrolio da cui dipende l’economia irachena.