Iraq, il nuovo primo ministro assume le funzioni durante la cerimonia ufficiale a Baghdad

Il nuovo primo ministro iracheno Ali al-Zaidi ha prestato giuramento e ha assunto le sue funzioni durante la cerimonia ufficiale a Baghdad. Subito dopo al-Zaidi è stato ricevuto dall’ex primo ministro Mohammed Shia al Sudani presso il Palazzo del Governo, sulla riva del fiume Tigri, nella zona Verde della capitale. Il parlamento iracheno ha votato e approvato il programma del governo di al-Zaidi e parte del gabinetto. La maggior parte dei 23 membri del suo gabinetto erano nuovi arrivati nel governo, ma il ministro degli Esteri Fuad Hussein ha mantenuto il suo incarico. La politica irachena è soggetta a lunghi periodi di stallo. Al-Zaidi, un uomo d’affari senza background politico, è emerso come candidato consensuale alla carica di primo ministro dopo settimane di dibattito interno tra i partiti membri del Quadro di coordinamento volto a selezionare un candidato di compromesso per guidare il prossimo governo. Ha ricevuto la benedizione dei funzionari sia negli Stati Uniti che in Iran. L’Iraq ha stretti legami con i due paesi rivali e da tempo svolge un delicato atto di equilibrio tra di loro. Il nuovo governo dovrà affrontare le ricadute politiche ed economiche della guerra USA-Israele contro l’Iran, che si è estesa all’Iraq mentre la chiusura dello Stretto di Hormuz ha interrotto le esportazioni di petrolio da cui dipende l’economia irachena.
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