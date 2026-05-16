Hitler con la kefiah, la nuova opera di aleXsandro Palombo per le vie di Milano

Per le vie di Milano è apparsa la nuova opera dell’artista aleXsandro Palombo che ritrae Hitler con la kefiah, tradizionale copricapo della cultura araba e mediorientale e simbolo della resistenza del popolo palestinese. Il dittatore nazista, inoltre, viene raffigurato con una fascia rossa al braccio sulla quale compare la scritta “HATE” (odio). Il nuovo murale è apparso lungo il percorso del corteo nazionale Pro Pal in programma oggi nel capoluogo lombardo: in Piazza XXIV Maggio, in Corso di Porta Ticinese e in Via Molino delle Armi.