Governo, Conte: "Sta facendo assolutamente di tutto per imbullonarsi a poltrone"

“Se il governo non arriverà a fine legislatura? Queste sono valutazioni che, non avendo la sfera di cristallo, non saprei fare. Vedo che è un governo che sta facendo assolutamente di tutto per imbullonarsi alle poltrone. Addirittura, anziché parlare di salario minimo, di stipendi, di bollette energetiche, si riuniscono a Palazzo Chigi per le poltrone, per aumentare le spese militari e per la legge elettorale. Follia assoluta”. Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in un punto stampa a margine dell’evento del partito ‘Nova’, in corso a Roma. Poi sulla politica estera dell’esecutivo: “Abbiamo assistito a quattro anni di politica estera fallimentare, tutta giocata sulla subalternità a Washington, e poi Meloni ha preso schiaffi da Washington!”.