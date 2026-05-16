Gaza, decine di persone partecipano al funerale dell'ultimo leader militare di Hamas

Decine di persone hanno partecipato a Gaza al funerale del leader dell’ala militare di Hamas, ucciso in un attacco aereo israeliano. Il corpo di Izz al-Din al-Haddad è stato portato avvolto nelle bandiere palestinesi e di Hamas in una moschea di Gaza City per le preghiere prima di essere portato via per la sepoltura. L’esercito israeliano lo ha descritto come uno degli ultimi comandanti anziani dell’esercito di Hamas che aveva diretto la pianificazione e l’esecuzione degli attacchi guidati da Hamas del 7 ottobre. La sua uccisione avviene in un momento in cui il cessate il fuoco tra Israele e Hamas rimane fragile poiché questioni chiave come il disarmo di Hamas bloccano i progressi dell’accordo. Nonostante il cessate il fuoco, entrato in vigore a ottobre, secondo il Ministero della Sanità, Gaza è stata teatro quasi ogni giorno del fuoco israeliano che ha causato la morte di oltre 850 persone. Al-Haddad è stato l’ultimo comandante di Hamas ad essere ucciso da Israele.