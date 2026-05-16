Gaza City, raid israeliano uccide sette persone: caos dopo l'attacco

Un attacco aereo israeliano ha colpito Gaza City uccidendo sette persone. Il premier dello Stato ebraico Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno affermato che l’offensiva ha preso di mira Izz al-Din al-Haddad, il leader dell’ala militare di Hamas nella Striscia, nota anche come Brigate Qassam. Tuttavia non è stato immediatamente chiaro se l’uomo fosse rimasto ucciso. Sono invece decine i civili feriti nel raid, hanno fatto sapere i funzionari sanitari dell’ospedale da campo Saraya della Mezzaluna Rossa Palestinese e dell’ospedale Shifa, dove sono state trasportate le vittime.