Cina, piogge torrenziali nel Sud-Est: le strade diventano dei fiumi in piena

Un’ampia fascia di forti piogge sta attraversando la Cina centro-orientale e meridionale a martedì prossimo, colpendo alcune zone della provincia del Guangdong e della Regione Autonoma Zhuang del Guangxi, nel sud del Paese, con intensi acquazzoni. Le autorità locali sono state costrette a emettere allerte meteorologiche e ad avviare operazioni di emergenza. Particolarmente colpite le città di Hechi City, nella Regione Autonoma Zhuang del Guangxi e Shanwei City, nella provincia del Guangdong, con l’acqua che ha invaso le strade arrivando fino agli sportelli delle auto.