Bangkok, treno contro bus: almeno 8 morti

Sabato un treno si è schiantato contro un autobus pubblico nella capitale della Thailandia, Bangkok: almeno 8 le vittime e 20 i feriti. Secondo i notiziari tailandesi l’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio nei pressi di una stazione ferroviaria di collegamento con l’aeroporto, nella zona centrale. Il numero delle vittime non è stato immediatamente confermato dai funzionari. I video del momento dell’incidente condivisi sui social media mostravano che una fila di veicoli si era fermata a un passaggio a livello quando un treno merci ha colpito un autobus arancione. L’impatto ha trascinato lungo i binari anche diversi veicoli vicini prima che l’autobus venisse avvolto dalle fiamme. Dopo lo scontro sono stati visti cadere sulla strada anche diversi motociclisti.