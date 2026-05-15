Torino, le strappano la collana ma la 73enne reagisce e fa arrestare il ladro

(LaPresse) Paura a Torino, nei pressi della chiesa della Gran Madre, dove una donna di 73 anni è stata vittima di uno scippo in pieno giorno. Il fatto è avvenuto all’angolo tra via Monferrato e via Santorre Santarosa, quando due giovani si sono avvicinati all’anziana: uno dei due, mentre il complice attendeva su un monopattino, le ha strappato dal collo una collanina d’oro del valore di circa mille euro. La reazione della donna è stata però immediata e coraggiosa. La 73enne ha rincorso il ladro a piedi, attirando l’attenzione dei passanti che sono riusciti a bloccare uno dei due giovani fino all’arrivo dei Carabinieri. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i militari della stazione Barriera Casale, che hanno arrestato un 24enne nordafricano, senza fissa dimora in Italia, con l’accusa di furto con strappo. La donna è riuscita a recuperare la collana e ha poi sporto denuncia. Dopo il rito direttissimo, il giovane è stato sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Proseguono invece le indagini per identificare il complice riuscito a fuggire.