Salone del Libro 2026, a Torino il ministro Zangrillo: "Straordinaria opportunità di dialogo"

(LaPresse) “Il Salone del Libro è una straordinaria opportunità di dialogo, di confronto e io penso che sia una delle manifestazioni più importanti che si tengono in questa regione, in questa città”. Lo ha detto Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica Amministrazione arrivando all’evento in corso a Torino. “Mi fa molto piacere vedere tutte le volte che vengo al Salone tantissimi giovani, una assoluta prevalenza di nuove generazioni a questa manifestazione. E questo mi fa ben sperare perché vuol dire che i giovani hanno voglia di approfondire, i giovani hanno voglia di ascoltare, i giovani hanno voglia di dialogare”, ha aggiunto Zangrillo. Il Salone Internazionale del Libro di Torino, al Lingotto Fiere andrà avanti fino al 18 maggio.