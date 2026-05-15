Leone XIV, l'incontro tra il Papa e gli studenti evacuati da Gaza

(LaPresse) Papa Leone XIV è stato accolto calorosamente dagli studenti della più grande università europea, tra cui alcuni giovani palestinesi arrivati in Italia questa settimana dalla Striscia di Gaza per proseguire i propri studi. Il governo italiano, in collaborazione con organizzazioni cattoliche, ha infatti trasferito in Italia centinaia di studenti palestinesi per consentire loro di studiare e ricevere cure mediche dall’inizio del conflitto tra Israele e Hamas nel 2023. Il Pontefice ha incontrato alcuni di questi studenti durante un breve saluto nella cappella del campus della Sapienza, e successivamente dopo il suo intervento nell’aula principale dell’ateneo, fondato nel 1303 da Papa Bonifacio VIII. Nel suo discorso, Leone XIV ha criticato l’aumento della spesa militare a livello globale, in particolare in Europa, a scapito di istruzione e sanità, accusando inoltre il sistema economico di “arricchire élite che non si curano del bene comune”.