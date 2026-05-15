Cannes, gala Women in Cinema: star e registe celebrate al festival

(LaPresse) La Red Sea Film Foundation ha accolto ospiti e premiate all’edizione annuale del gala “Women in Cinema”, organizzato nei pressi di Cannes. L’evento celebra le donne che si sono distinte nel mondo dell’intrattenimento e del cinema attraverso il loro contributo artistico e professionale. Tra le sei protagoniste premiate di quest’anno figurano la regista marocchina Laïla Marrakchi, l’attrice e produttrice nigeriana Genevieve Nnaji, l’attrice e cantante indiana Tara Sutaria, la regista ruandese Marie-Clementine Dusabejambo, la filmmaker indonesiana Kamila Andani e l’attrice e sceneggiatrice saudita Aixa Kay. Alla serata hanno partecipato anche l’attrice Demi Moore e la regista Chloé Zhao, entrambe membri della giuria del Festival di Cannes 2026. Tra gli altri ospiti presenti anche i premi Oscar Rami Malek e Alicia Vikander, oltre all’attore Lucas Bravo, noto per la serie “Emily in Paris”.