Cannes 2026, al via il Festival: il red carpet delle star

Si alza il sipario sul Festival di Cannes 2026 con una serata inaugurale ricca di star, cinema e glamour sulla Croisette. Ad aprire il festival è stato ‘The Electric Kiss‘, commedia romantica in costume del regista francese Pierre Salvadori, ambientata nella Parigi degli anni Venti. Sul red carpet hanno sfilato i protagonisti del film insieme ai membri della giuria internazionale guidata dal regista sudcoreano Park Chan-wook. Tra i più fotografati anche Demi Moore, Chloé Zhao, Stellan Skarsgård, Jane Fonda, James Franco ed Elijah Wood. Durante la cerimonia è stata consegnata la Palma d’Oro onoraria al regista de ‘Il Signore degli Anelli’, Peter Jackson. Il festival proseguirà fino al 23 maggio con dodici giorni di anteprime mondiali.