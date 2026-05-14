Mondiale, Aldair: “Ancelotti? grandi aspettative ma il Brasile non ha una grande squadra”

Aldair, ex calciatore della Roma e campione del mondo nel ’94, parla della nazionale italiana e brasiliana a margine della presentazione del documentario: “Aldair, cuore giallorosso” diretto da Simone Godano dal 21 maggio nei cinema. “Rispetto ai miei tempi c’è una differenza grandissima nel campionato di serie A, anche perché prima i calciatori venivano tutti qui in Italia. Si giocava con un massimo di tre stranieri per squadra, dopo si sono allargati un po’, erano cinque stranieri poi anche di più. Dal 2010, l’Italia è cambiata tanto nel modo di giocare, hanno faticato nel mondiale in Brasile. E poi dal 2014 c’è sempre stato qualche un problema. C’è un bel lavoro da fare nei settori giovanili. Da Ancelotti invece ci aspettiamo tanto, ma non siamo una grande nazionale, non siamo una grande squadra, però ci aspettiamo molto da lui in Brasile. Abbiamo aspettato un allenatore importante, quindi speriamo anche nei risultati importanti, è chiaro”.