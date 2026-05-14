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giovedì 14 maggio 2026

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Coppa Italia, la festa degli interisti fuori dallo Stadio Olimpico

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Dopo il fischio finale i tifosi dell’Inter hanno continuato i festeggiamenti all’esterno dello stadio Olimpico di Roma. La decima Coppa Italia, che arriva dopo il ventunesimo scudetto, viene celebrata dai nerazzurri con cori e bandiere in zona Foro Italico. A decidere la partita, terminata 0-2, per i nerazzurri l’autogol di Marusic al 14esimo e la rete di Lautaro Martinez al 35esimo. Non mancano striscioni e stendardi goliardici contro le rivali, in particolare verso gli allenatori di Napoli e Milan, Conte e Allegri. Durante i festeggiamenti fumogeni e fuochi d’artificio hanno colorato l’area attorno allo Stadio Olimpico e tutto si è svolto in maniera tranquilla, anche in virtù dello storico gemellaggio che lega gli ultras di di Lazio e Inter.