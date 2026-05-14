Aldair: “Dicevo a Totti che era pigro. Derby? vedo la Roma molto carica”

E’ vero che riprendevi Totti e gli dicevi che poteva fare anche tre gol a partita ma lui si accontentava un po’? “Si è vero. Penso che Francesco fosse troppo forte, poteva fare sempre qualcosa di più. Però diciamo che i grandi campioni, i grandi attaccanti, i centrocampisti sono un po’ pigri a fare certe cose. Il derby? Il derby cui sono più legato è quello che abbiamo vinto 3-0 e in panchina c’era Carlo Mazzone. Per quanto riguarda il prossimo derby, penso che in questo momento c’è un’ambizione diversa da parte della Lazio ma nei derby giochi sempre al massimo, sempre alla vita. Ma la Roma la vedo bene, carica”. Aldair, campione del mondo e leggenda vivente dei tifosi della Roma si trova nella capitale per presentare il documentario “Aldair, cuore giallorosso”, diretto da Simone Godano dal 21 maggio nei cinema.