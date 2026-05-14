“Aldair, cuore giallorosso”, dal 21 maggio nelle sale il documentario sul calciatore brasiliano

“Era anarchico non veniva sul set, voleva l’autista”. Simone Godano, regista del docufilm ride mentre racconta l’esperienza vissuta con Aldair durante le riprese del documentario da lui diretto: “Aldair cuore giallorosso” presentato a Roma al cinema Barberini e nelle sale dal 21 maggio. “Un giorno volevamo andare in una favelas a fare delle riprese e avevamo cambiato orario di partenza. Lui intanto era andato a correre sulla spiaggia, ha trovato degli amici e ha iniziato a giocare a footvolley, è tornato completamente zuppo di sudore. Aldair è questo qui, è quello di sempre”. Il documentario, prodotto da Grøenlandia, Sky Italia, InHouse e Duende Film, in collaborazione con Rai Cinema, AS Roma e Radio Rock (distribuito da Nexo Studios), prende avvio il 30 novembre 2025 allo Stadio Olimpico di Roma, durante la celebrazione per i 60 anni di Aldair prima della partita Roma-Napoli. A guidare la narrazione è lo scrittore Sandro Bonvissuto, che da tifoso romanista intraprende un viaggio tra Italia e Brasile per ricostruire le radici, la carriera e l’identità di un calciatore unico nel suo genere. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della Città eterna il film, impreziosito dalla voce narrante di Claudio Amendola, restituisce il ritratto di un campione silenzioso, lontano dai riflettori, che è entrato nel cuore del popolo romanista. “Non pensavo che un giorno avrei fatto un film- racconta Aldair- non ci pensavo proprio mi hanno convinto loro. Io non mi rendo conto fino in fondo di quanto io possa essere importante per i tifosi, per gli amanti del calcio, ma forse era il caso di raccontare la mia storia anche per offrire un esempio. Il film però ancora non l’ho visto, non so in che modo ne sarò uscito”.