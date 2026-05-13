'Un cuore bruciato', presentato a Napoli il libro della mamma del piccolo Domenico

È stato presentato oggi alle 18 alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri a Napoli ‘Un cuore bruciato’, il libro – edito da Piemme – in cui Patrizia Mercolino racconta la storia del figlio Domenico Caliendo. Il volume ripercorre il calvario del piccolo Domenico, dalla diagnosi di miocardiopatia dilatativa fino alla morte avvenuta dopo un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli. “Spero di dare tanta forza a tante mamme. È una delle promesse che ho fatto a mio figlio di cercare di non dimenticarlo mai e aiutare tante persone”, ha detto la donna. A margine della presentazione del libro, l’avvocato della famiglia Caliendo e coautore del libro, Francesco Petruzzi, ha spiegato: “Il libro racconta l’aspetto più umano della vicenda e perché abbiamo sporto querela l’11 gennaio e quali erano gli obiettivi di quella querela”. Sul fronte processuale, con il deposito delle perizie tecniche fissato per l’11 settembre, Petruzzi ha avvertito: “Dobbiamo conoscere i rinvii a giudizio, capire se ci sarà una modifica dell’imputazione. Ci sono molte cose che non tornano dal 23 dicembre fino alla morte di Domenico. Sarà quello dirimente per ottenere un’accusa di omicidio volontario attraverso il dolo eventuale”.