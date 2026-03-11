Bimbo morto dopo il trapianto a Napoli: il 18 marzo nascerà la Fondazione Domenico Caliendo

Mercoledì 18 marzo a Napoli nascerà la Fondazione Domenico Caliendo, intitolata al bimbo di 2 anni morto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi dopo essere stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato. Dopo la raccolta fondi, il 18 marzo alle ore 18 nello studio del notaio Roberto Dante Cogliando in via dei Mille, a Napoli, si costituirà legalmente la Fondazione. Saranno presenti i genitori di Domenico e gli altri componenti del Comitato promotore la raccolta fondi.

“Calore e vicinanza da tutta Italia”

“Ringraziamo l’intera Italia che con un calore e una vicinanza senza precedenti ci ha permesso di raggiungere la quota di 30mila euro necessari per trasformare un’idea in qualcosa di concreto“, spiegano in una nota i rappresentanti del Comitato. “Si tratta di un risultato importante, che va esattamente nella direzione di trasformare il dolore in impegno. Ma non è un traguardo; al contrario, lo riteniamo un primo passo verso la costruzione di una casa in cui chi vive un dolore simile a quello di mamma Patrizia sappia di non essere solo. Per la famiglia Caliendo questa vicinanza è stata fondamentale. Vogliamo trasformare quel movimento spontaneo in qualcosa di strutturato, e per farlo abbiamo ancora bisogno del sostegno e della solidarietà di tutti”. La Fondazione si occuperà di fornire supporto a chi ritiene di essere vittima di malasanità, a partire dall’assistenza legale passando per il supporto relazionale e psicologico. Inoltre, si pone l’obiettivo di promuovere iniziative in memoria di Domenico e volte a rinsaldare la consapevolezza sui rischi della malasanità.