Venezuela, oppositori in piazza a due anni dalle elezioni

Martedì, decine di attivisti del partito di opposizione Vente Venezuela sono scesi in piazza nella capitale, Caracas, rispondendo all’appello della leader dell’opposizione María Corina Machado, in occasione del secondo anniversario delle elezioni presidenziali del 2024, che hanno visto Edmundo González contrapporsi a Nicolás Maduro. I manifestanti si sono riuniti spienti dalla necessità di mantenere alta la pressione pubblica per ripristinare la democrazia e i diritti civili nel Paese.