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mercoledì 29 luglio 2026

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California, bagnini salvano un ragazzo in difficoltà tra onde enormi

LaPresse
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Un bagnino sedicenne dei California State Parks ha salvato un bambino di dieci anni travolto da onde impetuose, alte circa 3 metri, presso la Seabright State Beach a Santa Cruz. I media locali hanno riportato le parole del fotografo Scott Vander Dussen, che ha documentato l’accaduto: le condizioni dell’oceano erano inizialmente calme, prima che le onde si ingrossassero notevolmente e si infrangessero con violenza, attirando l’attenzione dei presenti sulla spiaggia. Il drammatico salvataggio, divenuto virale, è avvenuto sabato e si è concluso senza feriti.