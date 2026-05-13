Russia, Putin: "Continueremo a modernizzare e sviluppare le nostre forze nucleari"

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato: “Continueremo certamente a modernizzare e sviluppare le nostre forze nucleari strategiche, realizzando sistemi missilistici con una potenza di fuoco maggiore, in grado di superare tutti i sistemi di difesa missilistica attuali e futuri”. Putin mercoledì ha visitato l’Istituto di Tecnologia Termica di Mosca. “Vorrei sottolineare che anche i sistemi missilistici balistici mobili da voi realizzati sono attualmente in servizio e sono stati impiegati con efficacia in combattimento durante l’operazione militare speciale”, ha affermato il presidente russo durante la visita, a solo un giorno dall’annuncio del successo del lancio di prova di un nuovo missile balistico intercontinentale, Sarmat, come parte fondamentale degli sforzi per modernizzare le forze nucleari del Paese. Putin ha affermato che Sarmat, dotato di testate nucleari, è destinato a sostituire il vecchio Voyevoda di fabbricazione sovietica.