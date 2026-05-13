Intesa Sanpaolo, il 30% del nuovo credito al 2029 per green e sociale, 112 miliardi

Intesa Sanpaolo rafforza l’impegno sulla sostenibilità: il 30% delle nuove erogazioni a medio-lungo termine sarà destinato al credito sostenibile, per oltre 110 miliardi di euro nel piano 2026-2029. Di questi, circa 87 miliardi andranno alla transizione green e 25 miliardi a iniziative a impatto sociale. Il gruppo conferma anche gli obiettivi Net-Zero al 2050, con target rafforzati al 2030. Per la banca, la transizione energetica è una leva strategica, anche alla luce della dipendenza europea dalle fonti fossili e dell’aumento degli eventi climatici estremi. Durante un evento a Milano, la Chief Sustainability Officer Paola Angeletti ha ribadito l’impegno del gruppo, sottolineando l’importanza di accompagnare i clienti nei loro investimenti sostenibili. Entro il 2029, ha ricordato, il 30% dei nuovi finanziamenti sarà destinato a progetti sostenibili, con linee guida già definite per garantire maggiore trasparenza.