Filippine, colpi di arma da fuoco in Senato: il panico nel momento degli spari

Una raffica di colpi di arma da fuoco è esplosa mercoledì sera al Senato filippino, dove le autorità hanno tentato di arrestare un senatore ricercato dalla Corte penale internazionale con l’accusa di crimini contro l’umanità, hanno detto un giornalista dell’Associated Press e altri testimoni. Non è stato immediatamente chiaro cosa abbia innescato la sparatoria o se ci siano stati feriti nell’aula del Senato, dove il senatore Ronald della Rosa è rimasto sotto la protezione dei senatori alleati mentre le autorità filippine cercavano di arrestarlo per consegnarlo successivamente alla Corte penale internazionale. La Corte penale internazionale non ha rilasciato commenti immediati sugli eventi di Manila. Il presidente del Senato Alan Cayetano si è presentato brevemente davanti ai giornalisti in Senato e ha confermato di essere stato informato dalla sicurezza dell’edificio che erano stati sparati dei colpi, ma non ha fornito altri dettagli e se n’è andato in fretta.