Mondiali 2026, l'Argentina riscopre la passione per le figurine dei calciatori

A un mese dall’inizio dei Mondiali FIFA 2026, migliaia di argentini stanno già vivendo il torneo attraverso la tradizione nazionale di collezionare e scambiare figurine di calcio.

I parchi e le piazze pubbliche di Buenos Aires sono diventati affollati punti di ritrovo dove bambini e genitori si riuniscono in cerchio per scambiarsi i doppioni e cercare le figurine mancanti necessarie a completare i loro album. Gli adesivi rari con protagonisti come Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé sono diventati particolarmente ambiti dai collezionisti. Un hobby, quello della raccolta delle figurine, diventato anche un’attività condivisa tra generazioni, rafforzando il rapporto tra genitori e figli.