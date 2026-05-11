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lunedì 11 maggio 2026

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Hantavirus, l'arrivo nel Regno Unito dei passeggeri britannici della MV Hondius

LaPresse
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Domenica sera un aereo con a bordo passeggeri britannici evacuati dalla nave da crociera MV Hondius colpita dall’hantavirus è atterrato nel Regno Unito.
Il volo charter è atterrato a Manchester dopo essere partito da Tenerife, dove ieri sono avvenute le operazioni di sbarco dei 140 passeggeri della crociera. Sono 22 i cittadini britannici coinvolti; dopo l’atterraggio nel Regno Unito, sono stati fatti salire su degli autobus e scortati in ospedale, dove saranno tenuti in quarantena preventiva per 72 ore. In seguito, potranno tornare a casa, ma dovranno restare in isolamento per altri tre giorni.