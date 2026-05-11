Hantavirus, 22 passeggeri britannici della MV Hondius in isolamento in ospedale

Sono arrivati nel Regno Unito i passeggeri britannici che ieri sono stati evacuati dalla nave da crociera MV Hondius, su cui si è sviluppato un focolaio di hantavirus. I 22 cittadini coinvolti sono stati fatti salire su degli autobus e poi portati in ospedale, dove dovranno rimanere in isolamento. Sono rientrati con un volo charter da Tenerife, dove la nave ieri ha sbarcato i suoi 140 passeggeri.

Le 22 persone in quarantena saranno isolate in ospedale per un minimo di 72 ore, dopodiché sarà loro chiesto di restare a casa per altri 72 giorni, ha dichiarato l’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (UKHSA).