Hantavirus, i medici dell'esercito britannico si lanciano col paracadute su Tristan da Cunha

I medici dell’esercito britannico si sono lanciati con il paracadute sull’isola di Tristan da Cunha, nel cuore dell’Atlantico meridionale, per intervenire su un sospetto caso di hantavirus. Il paziente era un passeggero della nave da crociera MV Hondius ed era sbarcato sull’isola il mese scorso. Secondo il ministero della Difesa britannico, una squadra composta da sei paracadutisti e due medici militari è stata trasportata sul territorio da un aereo della Royal Air Force, che ha anche sganciato ossigeno e attrezzature sanitarie.

Tristan da Cunha è considerato il territorio abitato più remoto del Regno Unito: l’arcipelago vulcanico si trova a circa 2.400 chilometri dall’isola abitata più vicina, Sant’Elena. Non dispone di aeroporto e può essere raggiunto normalmente solo via mare, con un viaggio di circa sei giorni dal Sudafrica.