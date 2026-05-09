Libano, attacchi israeliani vicino al confine con la Siria

Venerdì almeno due attacchi aerei israeliani hanno colpito alcune località nella regione nord-orientale di Baalbek, in Libano, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa statale libanese, che non ha fornito ulteriori dettagli né ha specificato se ci siano state vittime. I media hanno affermato che i raid hanno colpito l’area di Sarij, alla periferia della città di Nabi Sheet, vicino alla catena montuosa orientale del Libano, in prossimità del confine con la Siria.

Il video dalla scena mostra colonne di fumo ed esplosioni multiple a seguito dell’attacco iniziale.