Welfare, Alessi (Otb Foundation): "Conservazione ovociti leva per future generazioni"

(LaPresse) “Siamo qui oggi a parlare di welfare aziendale e di un progetto che abbiamo avviato come OTB Group che riguarda la crioconservazione degli ovociti e degli spermatozoi. Questo progetto nasce dalla consapevolezza che in Italia le donne partoriscono di media attorno ai 34 anni, se parliamo della parte produttiva italiana attorno ai 38 ai 42 anni, per cui con l’età delle persone che si è allungata di un’altra, per cui da un dato di fatto in cui le donne”. Lo ha detto Arianna Alessi, vice presidente di Otb Foundation, a margine del Family Business Forum in corso a Milano. “Alle donne giovani deve essere diffusa l’informazione che possono, nell’età produttiva, prima conservare i propri ovociti e tenersi la possibilità in futuro di poter avere una famiglia”, ha proseguito, spiegando che l’iniziativa “vuole essere da stimolo per altre aziende come la nostra per poter inserire all’interno del welfare aziendale questo tipo di iniziative per la divulgazione di questa informazione, cioè di mettere a conoscenza dei giovani e delle giovani. C’è la possibilità, appunto, di conservare in età fertile l’ovocita”. All’iniziative c’è stato un livello di adesione “molto alto sia da parte delle donne di diverse età, ma anche da parte degli uomini”.