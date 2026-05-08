Usa, Tajani dopo le minacce di Trump: "Nessuno ha mai parlato del ritiro delle truppe"

Antonio Tajani replica a Donald Trump che qualche giorno fa aveva minacciato di ritirare le truppe statunitensi dall’Italia. “Nessuno ha mai parlato di ritiro delle truppe” americane. “Era ipotizzata una riduzione delle truppe ma io credo che sia invece interesse degli Stati Uniti avere una presenza in Europa”, ha affermato il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia a margine dell’evento “Luci d’Europa”, in piazza del Campidoglio, a Roma. “Lo scacchiere internazionale deve vedere una Nato forte e questo significa anche che noi dobbiamo fare di più per la nostra sicurezza, avere due pilastri forti, quello europeo e quello statunitense”, ha aggiunto. Sulla Flotilla che riparte, invece: “Garantiremo sempre la sicurezza e l’incolumità dei nostro concittadini”. “Noi abbiamo condannato l’intervento a 600 miglia nautiche”, da parte di Israele “è una situazione pericolosa, adesso non ci sono segnali di azioni diverse, vedremo quello che succederà”, ha aggiunto.