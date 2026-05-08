Usa-Cina, Trump annuncia incontro con Xi Jinping: “Sarà fantastico, è un mio amico”

(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito “fantastico” il prossimo incontro con il presidente cinese Xi Jinping, in programma durante la sua visita a Pechino prevista per la prossima settimana. Parlando con i giornalisti a Washington, il capo della Casa Bianca ha sottolineato i buoni rapporti personali e diplomatici con il leader cinese, affermando che tra i due non ci sono mai stati problemi. “È un mio amico e nel corso degli anni abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto”, ha dichiarato il presidente americano. Trump ha inoltre aggiunto che non esistono tensioni aperte né con la Cina né con l’Iran, ribadendo la volontà di mantenere canali di dialogo stabili con le principali potenze internazionali. L’incontro tra i due leader è atteso per il 14 e 15 maggio a Pechino e si preannuncia centrale per i rapporti bilaterali tra Stati Uniti e Cina.