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venerdì 8 maggio 2026

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Ue, Metsola: "Serve vera indipedenza per trattare con più fiducia anche con gli Usa"

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Roberta Metsola fa il punto della situazione sui rapporti tra Unione euopea e Stati Uniti in occasione della festa dell’Europa organizzata a Roma, in piazza del Campidoglio. “Guerra commerciale con gli Usa e visita di Rubio in Italia? Penso che l’Europa debba essere finalmente e veramente indipendente. Cosa significa? Che noi prendiamo decisioni che non abbiamo preso per decenni, sull’energia, sulla difesa, sulla protezione, sulla sicurezza. In confronto a tutto questo possiamo essere più prevedibili e avere più fiducia in noi stessi, anche quando commerciamo con i nostri partner, inclusi gli Stati Uniti”, ha detto la presidente del parlamento europeo. “Difesa comune? Abbiamo bisogno dell’unione nella difesa, come dicono anche i leader di questo Paese”, ha sottolineato Metsola alla quale poi è stato chiesto in cosa deve cambiare l’Europa. “Dobbiamo trovare più fiducia in noi stessi, non dobbiamo smettere di dire ai nostri giovani che essere in Europa è importante, fa la differenza e che abbiamo valori comuni”, ricordando come l’81% dei cittadini europei “ha fiducia nell’Europa e vuole che l’Europa li protegga. Adesso sta a noi fare esattamente così”.