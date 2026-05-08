Roma, studenti in protesta contro le politiche del governo Meloni e la "remigrazione"

“Noi non ci arruoliamo”, è lo slogan che ha aperto la manifestazione degli studenti oggi a Roma promossa da Cambiare Rotta e Osa. Al centro del corteo, che si è snodato per le vie dell’Esquilino per poi finire in una assemblea in piazza Vittorio, “le politiche militariste del governo Meloni e i venti di riarmo che scuotono l’Europa riaprendo alla leva obbligatoria per i giovani”. A far discutere anche la figura degli influencer “che sfruttano le fragilità di questo quartiere per fare spettacolo e speculare”. Tra i temi al centro della protesta anche il lancio di una mobilitazione per il 13 giugno in contemporanea con la manifestazione annunciata dalle forze dell’estrema destra per la fine della raccolta firme sulla “Remigrazione”.