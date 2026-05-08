Papa Leone XIV a Pompei, l'incontro con disabili e volontari della Cooperativa Tulipano

Papa Leone XIV, in occasione della sua visita a Pompei, ha incontrato le opere di carità e le persone affette da disabilità. tra queste la Cooperativa Sociale il Tulipano, che si occupa di inserimento sociale e lavorativo di persone con disabilità cognitiva e/o autismo. “Per me dare la mano al Papa è stato un grandissimo onore, ho cercato di far andare avanti le persone che avevano più bisogno ma è stata una grande emozione per me. Io, con la cooperativa Tulipano, faccio la traduttrice per le guide turistiche all’interno dei musei e credo che racconterò anche di questo momento vissuto oggi” ha detto Germana Cola, giovane della Fattoria Parvula Domus della Cooperativa Sociale Il Tulipano. “E’ stata un’emozione speciale potergli stringere la mano” ha aggiunto Marika Martone, volontaria del Servizio Civile che si occupa del supporto dei ragazzi della Cooperativa. “Mi sento davvero fortunata per questo momento e non vedevamo l’ora di poter pregare assieme a lui”. Gianni Minucci, presidente della cooperativa Il Tulipano, ha chiarito “Abbiamo incontrato il Papa su invito del Vescovo Tommaso Caputo, in un luogo speciale e riservato ai nostri ragazzi. Ci siamo detti poco, ma è stata un’emozione fortissima poterlo incontrare. La nostra cooperativa di comunità appartiene alla storia di questa città e si inserisce sempre più anche nel tessuto sociale”.