Marco Rubio a Roma: "Sto studiando l'italiano ma il mio abbonamento a Babbel è scaduto"

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha avuto un incontro bilaterale con Antonio Tajani alla Farnesina. Davanti ai giornalisti il braccio destro di Donald Trump ha scherzato dicendo: “Come ben sapete parlo spagnolo, che è molto simile all’italiano. Lo sto studiando ma il mio abbonamento a Babbel è scaduto”. “Ci sono ottimi insegnanti se vuoi”, ha replicato il ministro degli Esteri. “È molto simile. Lo capisco perfettamente. Quando vado alle riunioni, insieme, non uso nemmeno le cuffie, capisco tutto quello che dice. Lo capisco perfettamente”, ha aggiunto Rubio che in giornata ha anche incontrato la premier Giorgia Meloni. Ieri, invece, è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV.